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Торговый городок планируют передать Музею истории молодежного движения
В собственность Музея перейдет только десять зданий. В настоящее время они принадлежат муниципалитету.

Торговый городок планируют передать Музею истории молодежного движения. Такой вопрос обсудили в гордуме в среду, 30 июня.

Отмечается, что комплекс Торгового городка состоит из 24 зданий — только десять из них принадлежат муниципалитету. Остальные находятся в частной собственности.

На обсуждении предложили передать муниципальную часть комплекса в безвозмездное пользование Музея истории молодежного движения. В двух зданиях возможно открытие новых экспозиций, в остальных — места для организации культурно-образовательной работы. При этом учреждению культуры предстоит выполнять все необходимые требования к объекту культурного наследия регионального значения.

Окончательное решение примет гордума.