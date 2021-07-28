Руководитель «ПУВРа» сообщил, что обжалует отказ мэрии Рязани в протестном мероприятии

Парублев отметил, что отправит официальный ответ мэрии на правовую оценку, поскольку считает его незаконным.

Руководитель группы «Подслушано у водителей в Рязани» Георгий Парублев сообщил, что намерен обжаловать отказ мэрии в протестном мероприятии, которое планировали провести активисты 8 августа. Об этом он сообщил на странице сообщества «ВКонтакте».Парублев отметил, что отправит официальный ответ мэрии на правовую оценку, поскольку считает его незаконным.

Рязанец добавил, что в городе во время ограничений, введенных из-за пандемии, проводили мероприятия, нарушающие противоэпидемические меры. В пример он привел массовый праздник в ЦПКиО 12 июня и отчет главы администрации Елены Сорокиной в «Точке кипения».

Парублев также сообщил, что многие проблемы, волнующие рязанцев, не решаются. Он заявил, что решением может стать увеличение жалоб в мэрию.

Напомним, на собрании планировали обсудить вопросы, связанные с благоустройством города и дорожным хозяйством.