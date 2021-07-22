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Рязанцы планируют провести протестное мероприятие по поводу благоустройства дорог в городе
На собрании планируется обсудить вопросы, связанные с благоустройством города и дорожным хозяйством. Сообщается, что мероприятие пройдет в случае его согласования в администрацией города.

Рязанцы планируют провести протестное мероприятие по поводу благоустройства дорог в городе. Об этом сообщили активисты в группе «Подслушано у водителей Рязани».

На собрании планируется обсудить вопросы, связанные с благоустройством города и дорожным хозяйством. Руководитель сообщества Георгий Парублев отметил, что обещания, которые дает администрация по поводу ремонта дорог, не выполняются.

«Разметка до сих пор не нанесена, ямы на дорогах как были, так и остались, знаки и светофоры закрыты деревьями, грязь с зимы на многих улицах до сих пор не убрана, новые участки дорог после ремонта разрыты коммунальными службами и т. д. Терпеть это безответственное отношение к нашему городу больше невозможно!» — уточнил Георгий.

Собрание планируют провести в воскресенье, 8 августа. Также сообщается, что мероприятие пройдет в случае его согласования с администрацией города.