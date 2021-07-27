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Появились фотографии с места пожара трехэтажного дома в Кальном
Как сообщил корреспондент РЗН. инфо, на дороге образовалась пробка из-за того, что пожарные машины заняли одну из полос проезжей части.

Появились фотографии с места пожара трехэтажного дома в Кальном. Как сообщил корреспондент РЗН. инфо, на дороге образовалась пробка из-за того, что пожарные машины заняли одну из полос проезжей части.

За работой пожарных наблюдали большое количество горожан, многие внимали происходящее на камеры телефонов. Также очевидцы сообщили, что на месте пожара работали три кареты скорой помощи.

Стало известно, что очаг возгорания площадью 40 квадратных метров находился на чердаке.

Напомним, информация о пожаре появилась в соцсетях. Позже в МЧС рассказали подробности возгорания.