В МЧС рассказали подробности пожара в Кальном

Пожар произошел в бане в частном трехэтажном доме по адресу Касимовское шоссе, дом № 32 строение 1. Возгорание возникло, когда баню пытались растопить.

В МЧС рассказали подробности пожара в Кальном. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило во вторник, 27 июля, в 16:38. На вызове работали семь пожарных расчетов. Пожар произошел в бане в частном трехэтажном доме по адресу Касимовское шоссе, дом № 32 строение 1. Возгорание возникло, когда баню пытались растопить.

«Сильное задымление, открытого огня нет. Откуда дым пока не нашли. Работает два звена, развернули магистральную рукавную линию», — говорится в сообщении.

Пожарные эвакуировали одного человека, пострадавших нет.

Возгорание локализовали в 18:32.

Ранее о пожаре сообщили очевидцы в соцсетях.