Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита в Рязани

В Роспотребнадзоре отмечают, что с июля случаи заболевания регистрируются как в областном центре, так и в отдельных районах региона.

Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию со вспышкой гепатита в Рязани. Информацию об этом в понедельник, 26 июля, приводит опергруппа областного правительства.

Согласно данным ведомства, эпидемиологическая ситуация по острому вирусному гепатиту «А» оценивается как стабильная.

«В первом полугодии текущего года заболеваемость ОВГА оставалась стабильной и не превышала уровень аналогичного периода прошлого года (33,3%). Вместе с тем, данное заболевание характеризуется цикличностью эпидпроцесса, в 2021 года прогнозировался подъем заболеваемости ОВГА», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отмечают, что с июля случаи заболевания регистрируются как в областном центре, так и в отдельных районах региона. Однако среднемноголетний уровень заболеваний не превышен.

Ранее ситуацию со вспышкой гепатита «А» в регионе прокомментировал областной минздрав.