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В минздраве прокомментировали сообщения о вспышке гепатита в Рязани
Пациенты размещены в отделениях больницы №4 и инфекционном корпусе ОДКБ имени Дмитриевой. Последний заполнен на 50% больными с этим диагнозом.

В региональном министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения о вспышке гепатита в Рязани. В ведомстве заявили, что о вспышке гепатита «А» «не может быть речи».

«Обыкновенный сезонный подъем заболеваемости связан с жарой и возникает регулярно», — отметили в минздраве.

Там добавили, что пациенты размещены в отделениях больницы №4 и инфекционном корпусе ОДКБ имени Дмитриевой. Последний заполнен на 50% больными с этим диагнозом.

«В стационаре городской клинической больницы 4 с данным диагнозом заполняемость на 80%. Состояние заболевших удовлетворительное. Тяжелых нет», — отметили в минздраве.