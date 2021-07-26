Николай Любимов: «Работы по ремонту дворов надо завершить до 1 сентября»

В частности, глава региона проверил территории по улицам Есенина, Татарской, Березовой, Полетаева и Черновицкой. Эти участки вошли в число объектов, которые решено привести в порядок, по результатам народного голосования.

Губернатор Николай Любимов проинспектировал ход ремонтных работ на ряде дворовых территорий. Об этом в понедельник, 26 июля, сообщает областное правительство.

На месте также присутствовали министр топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области Андрей Устинов и мэр Рязани Елена Сорокина.

В частности, глава региона проверил территории по улицам Есенина, Татарской, Березовой, Полетаева и Черновицкой. Эти участки вошли в число объектов, которые решено привести в порядок, по результатам народного голосования. Средства на ремонт выделили из областного бюджета по решению Николая Любимова.

«Дополнительно изыскать 100 миллионов рублей на дворы в Рязани было не просто, но это надо было людям. Дворы давно нуждаются в ремонте, некоторые люди просят отремонтировать их на протяжении десяти лет. Выделенные средства позволят как можно больше дворов привести в порядок», — подчеркнул глава региона.

Николай Любимов ознакомился с качеством и ходом работ, ряд из которых выполнен с опережением сроков, пообщался с подрядчиками и местными жителями, которые поблагодарили губернатора за дополнительное финансирование программы и внимание к просьбам людей. Глава региона обратил внимание подрядчиков на неукоснительное соблюдение графика.

«Надо максимально ускоряться в этом отношении, все делать разумно и грамотно, потому что люди этого давно ждали. Мы договорились с подрядчиками, что отставания не будет допущено. Работы по ремонту дворов должны быть завершены четко в сроки до 1 сентября», — отметил губернатор.

Он также отметил эффективность многоуровневого депутатского контроля, который на практике доказал свою востребованность.

«Уверен, что все должно быть выполнено правильно при таком строгом контроле — от жителей, от депутатов, от городских властей. Это как раз тот контроль, который нужен: жесткий, серьезный, но необходимый в наших условиях. Это гарантия того, что всё будет сделано как надо», — подчеркнул он.