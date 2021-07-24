В Минздраве рассказали условия получения постоянного медотвода от вакцинации

Постоянный медотвод могут получить те пациенты, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины и есть тяжелые аллергические реакции. Также в качестве причины называется период грудного вскармливания, который может длиться до двух лет и более.

В Минздраве рассказали условия получения постоянного медотвода от вакцинации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе указано, что постоянный медотвод могут получить те пациенты, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины и есть тяжелые аллергические реакции.

Также в качестве причины называется период грудного вскармливания, который может длиться до двух лет и более.

Временный медотвод показан гражданам, у которых протекает острое инфекционное и неинфекционное заболевание, а также тем, у кого хроническое заболевание находится в стадии обострения. В этом случае медотвод оформляется на 30 дней.

Ранее собщалось, что Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации против COVID-19.