Минздрав обновил методические рекомендации о вакцинации против COVID-19

Рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин у беременных и онкобольных, а также в части порядка оформления медотводов от прививок.

Минздрав России обновил методические рекомендации о вакцинации взрослых от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Рекомендации доработаны с учетом опыта применения вакцин у беременных и онкобольных, а также в части порядка оформления медотводов от прививок.

Теперь вакцинация «Спутником V» рекомендована без ограничений всем пациентам с онкологическими заболеваниями, которые завершили курс противоопухолевого лечения, вне зависимости от исходной стадии и формы заболевания. В рекомендациях отмечается, что теоретические предпосылки для повышения риска поствакцинальных реакций у пациентов отсутствуют.

Также прививаться от COVID-19 перенесшим острое инфекционное или неинфекционное заболевание можно через две-четыре недели после выздоровления. Медотводы от вакцинации советуют выдавать на 30 дней.

Согласно обновленным рекомендациям по «ЭпиВакКороне», прививаться этой вакциной от коронавируса противопоказано при тяжелых формах аллергии, злокачественных опухолях и первичном иммунодефиците.