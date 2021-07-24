В четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом
По словам источника, много заболевших прибыло из Рыбновского района.
В четырех больницах Рязани отделения заполнены больными с гепатитом. Об этом РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Пациенты с диагнозом «гепатит А» в большом количестве находятся в инфекционных отделениях городских больниц №№ 4, 10, 11, а также детской инфекционной больницы №9.
По словам источника, много заболевших прибыло из Рыбновского района.
Ранее СМИ сообщили о большом количестве пациентов с гепатитом в городском больнице № 10.