В Рязани закроется финтес-центр «Графит»
Фитнес-центр будет работать до 31 июля включительно в связи с закрытием деятельности на данной территории.
В Рязани закроется фитнес-центр «Графит». Об этом сообщили на страничке центра «
Фитнес-центр будет работать до 31 июля включительно в связи с закрытием деятельности на данной территории.
Сообщается также, что с 1 августа посетителям начнут возвращать деньги за неиспользованную часть абонемента. Для этого необходимо заранее написать заявление на ресепшне клуба.
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