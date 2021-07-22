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В Рязани 14 улиц остались без холодной воды
Причина отключения — аварийно-восстановительные работы.

В Рязани 14 улиц остались без холодной воды. Об этом сообщил сайт мэрии.

В четверг, 22 июля, до 17:00 из-за аварийно-восстановительных работ отключили холодную воду по следующим адресам:

  • улица 1-й проезд Космодемьянской;
  • улица Бабушкина, дома №№ 13, 15, 17, 19, 36/11, 38, 40, 42, 44, 46/12;
  • улица 1-й проезд Бабушкина;
  • улица Гастелло;
  • улица Декабристов;
  • улица Космодемьянской, дома №№ 28/10, 30/7, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43/14, 45/13, 46/1, 47, 48, 49, 50/10, 51/14, 53/21, 54, 55, 57, 58/15, 59, 60, 61, 62, 63/22, 64/16;
  • улица Кошевого;
  • улица Куйбышевское шоссе, дома №№ 16 корпус 1, 18, 18 корпус 1, 18 корпус 2, 18 корпус 3, 18 корпус 4;
  • улица Ломоносова, дома №№ 46/7, 47, 48, 50, 52/8, 54/7, 56, 58, 60, 62/17, 66, 70, 72;
  • улица Разина, дома №№ 44, 45, 47, 48, 49/7, 50, 51, 52/18, 53/16;
  • улица Рытикова, дома №№ 9, 11, 12, 14;
  • улица Трудовая, дома №№ 7, 13/38, 17/43, 19, 21;
  • улица Новикова-Прибоя, дома №№ 22, 24, 26.

На улице Затинной, в домах №№ 38 корпус 1 и 36 холодную воду отключили до окончания ремонтных работ.