В России дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение

На данном этапе систему протестируют лишь в 12 регионах.

В России дорожные камеры начнут фиксировать новое нарушение. Об этом в четверг, 22 июля, сообщает Autonews .

Теперь водителей будут ловить на предмет езды без ходовых огней и ближнего света фар. Новую технологию разработала компания «Астролаб». Нейросеть, встроенная в камеры фиксирования нарушений, будет работать по принципу подобия.

«Вот мы показали ей, к примеру, 20 вариантов фар в 20 разных ракурсах. Она это запоминает. И когда она увидит 21-й вариант, который не входил в data-set обучение, нейросеть все равно поймет, что этот предмет очень похож на фары», — объяснил гендиректор компании Сергей Ласкин.

По его словам, новый функционал станет доступен осенью, но лишь в 12 регионах страны. В них войдут Москва, Крым, Тверь, Иркутск, Красноярск, Омск, Ульяновск и другие регионы, где компания обслуживает около 1500 камер. Отмечается, что регионы будут сами решать, когда воспользуются этой системой.

Сейчас за езду без ходовых огней и ближнего света полагается штраф 500 рублей, причем оплатить его можно со скидкой 50%.