Рязанец Андрей Волков стал бронзовым призером чемпионата Европы по джиу-джитсу
В Майнтале (Германия) 17-21 июля проходит чемпионат Европы по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие порядка 280-ти спортсменов из 23-х стран.
Рязанец Андрей Волков стал бронзовым призером чемпионата Европы по джиу-джитсу. Об этом сообщили в региональном минспорте.
В Майнтале (Германия) 17-21 июля проходит чемпионат Европы по джиу-джитсу среди мужчин и женщин, в котором принимают участие порядка 280-ти спортсменов из 23-х стран.
В дисциплине «Не-Ваза» в весовой категории 94+ кг воспитанник СШОР «Юпитер», мастер спорта России международного класса Андрей Волков (тренеры — заслуженный тренер России Олег Быстров, Сергей Кочетков, Михаил Левин) завоевал бронзовую медаль.