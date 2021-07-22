Россиянам напомнили о риске возникновения тромбоза у переболевших COVID-19

Это одно из наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Информация об этом содержится в памятке Минздрава.

У 20-30% россиян, переболевших коронавирусом, возникают тромбозы в рамках постковидного синдрома. Информация об этом содержится в памятке Минздрава для граждан по профилактике осложнений после перенесенного COVID-19.

«Частота развития наиболее серьезных осложнений после перенесенной новой коронавирусной инфекции: тромбозы 20-30%, одышка 31,7%, кашель 13,5%, жалобы на боль в груди и тахикардию 12,7%", — говорится в документе.

При этом есть и другие симптомы, но они встречаются реже.

Для предотвращения осложнений россиянам напомнили об углубленном диспансеризации с 1 июля. Ранее региональным властям на ее проведение выделили дополнительные средства.