Рязанская область получит дополнительные средства на лекарства и диспансеризацию пациентов с COVID-19

В регион также поступят 24 073,6 тысячи рублей в виде межбюджетных трансфертов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор Николай Любимов поблагодарил правительство России за поддержку региона в период пандемии.

Рязанская область получит дополнительно федеральные средства на проведение углубленной диспансеризации застрахованных лиц, перенесших новую коронавирусную инфекцию, а также на покупку лекарств для пациентов с COVID-19 и на компенсации медицинским и социальным работникам. Об этом сообщил сайт регионального правительства. Председатель бюджетного комитета Государственной думы РФ, депутат Госдумы России от Рязанской области Андрей Макаров отметил, что предложения одобрили на заседании комиссии Федерального собрания России, которое прошло 28 июня. «Борьба с распространением коронавируса требует больших средств, которые являются крайне серьезной нагрузкой для регионов, поэтому особое значение имеет та финансовая поддержка, которая по поручению президента РФ выделяется субъектам России, в том числе Рязанской области», — сказал депутат. Он отметил, что необходимо включить доплаты медикам с больными ковидом, в том числе в отпускной период. «Полтора года наши медики работают в тяжелейших условиях, рискуя жизнью каждый день. Полноценный отдых просто необходим, а средства большие, большинство регионов просто не тянут эту нагрузку. Это очень важное и очень своевременное решение», — подчеркнул Андрей Макаров. Он добавил, что в регион также поступят 24 073,6 тысячи рублей в виде межбюджетных трансфертов в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования. Губернатор Николай Любимов поблагодарил правительство России за поддержку региона в период пандемии. «Федеральная поддержка Рязанскому региону оказывается колоссальная. Средства, которые оперативно получает область, очень важны. Дополнительное финансирование позволит своевременно обеспечить бесплатными лекарствами людей, которые проходят лечение от COVID-19 на дому, вовремя производить необходимые выплаты сотрудникам медицинских и социальных учреждений, которые участвуют в борьбе с коронавирусом, работают с повышенной нагрузкой. Со своей стороны мы приложим максимум усилий, чтобы задачи президента РФ были четко выполнены, а выделенные Федерацией средства были освоены эффективно», — сказал глава региона.