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В Рязани в этом году приступят к полной реконструкции Северной окружной дороги
В 2021 году начнутся подготовительные работы, в 2022 — основные. Полностью завершить проект планируют в 2023 году, но власти не исключают возможности успеть сдать объект до конца 2022-го.

Полная реконструкция Северной окружной дороги начнется в этом году. Об этом в среду, 21 июля, сообщил рязанский министр транспорта Вадим Решетник.

В 2021 году начнутся подготовительные работы, в 2022 — основные. Полностью завершить проект планируют в 2023 году, но власти не исключают возможности успеть сдать объект до конца 2022-го. Уже есть необходимое финансирование.

До конца дорожного сезона определят подрядчика. Рабочим предстоит полностью отремонтировать участок дороги от Канищева до Борок. Помимо этого, там также сделают осевое ограждение, освещение, пешеходные дорожки и надземные переходы.