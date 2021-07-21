В ДТП на трассе Пермь – Екатеринбург погибли три человека

Водитель и 17-летняя пассажирка «четырнадцатой» погибли на месте. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии, однако первый в больнице скончался.

В ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург погибли три человека. Об этом сообщает Накануне.RU .

В понедельник, 19 июля, на 178 километре трассы Пермь — Екатеринбург «ВАЗ-2114» под управлением 22-летнего мужчины выехал на встречную полосу и врезался в Toyota.

Водитель и 17-летняя пассажирка «четырнадцатой» погибли на месте. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии, однако первый в больнице скончался.

22-летний мужчина из ВАЗа получил права полгода назад. За это время он получил девять штрафов.