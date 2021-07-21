Мэрия предложила епархии еще четыре здания вместо «французской» школы
Об этом стало известно на социальном комитете гордумы в среду, 21 июля.
Мэрия предложила Рязанской епархии еще четыре альтернативных варианта вместо здания школы №6. Об этом стало известно на социальном комитете гордумы в среду, 21 июля.
По словам замглавы администрации города Надежды Штевниной, Рязанской епархии предлагали здание детского сада №20 на Первомайском проспекте, здание лагеря «Исток» в Солотче, бывшее здание минобразования на улице Леволыбедской и помещение в бывшем училище связи.
Пока Рязанская епархия не приняла решение по предложенным вариантам.