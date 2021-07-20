Рязанец спас подростка, упавшего в погреб с битумом. Об этом
Инцидент произошел в воскресенье, 18 июля, на улице Восточная в деревне Муняково Старожиловского района.
30-летний житель Старожилова гостил у родственника, когда услышал женские крики с соседнего участка. Прибежав на место, мужчина увидел в надворной постройке женщину в шоковом состоянии, которая стояла над входом в погреб. На дне погреба в битуме без сознания лежал подросток. Мужчина стал спускаться вниз и почувствовал резкое удушение от токсичных паров битума. Задержав дыхание он вытащил подростка наверх. Мальчик не дышал, поэтому рязанец принялся проводить реанимационные мероприятия — непрямой массаж сердца.
Отмечается, что к приезду медиков, ребенок пришел в сознание. В настоящее время здоровью ребенка ничего не угрожает.