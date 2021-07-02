Рязанцев предупредили о наказании за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса

За изготовление и продажу поддельных сертификатов грозит уголовная ответственность по части 1 статьи 327 Уголовного кодекса России («Подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт (покупка) такого документа»). По статье грозит лишение свободы на срок до двух лет.