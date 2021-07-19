В Рязани подвели итоги пятого сезона «Инвест CUP» по баскетболу 3×3

В Рязани состоялся пятый сезон турнира «Инвест CUP» по баскетболу 3×3.
Соревнования проходили с 17 по 18 июля в центре уличного спорта «Под мостом». Они проводились при поддержке президента Федерации баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева.
Всего в турнире приняли участие 62 команды — около 250 человек.
«Несмотря на пандемию, „Инвест CUP“ собрал большое количество участников. Накал страстей бушевал в каждом туре», — отметил главный судья Александр Архипов.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
Девушки 2003-2005 гг рождения:
- 1 место — Лидер (Касимов)
- 2 место — Дельфин (Новомичуринск)
Девушки 2006 года рождения и моложе:
- 1 место — Лидер 2007 (Касимов)
- 2 место — Оникс 1 (Рязань)
Юноши 2003-2005 гг рождения:
- 1 место — ЕСЕНИН U19 (Рязань)
- 2 место — EDINSTVO (Рязань)
Юноши 2006 года рождения и моложе:
- 1 место — Черепашки-ниндзя (Рязань)
- 2 место — FireBall (Рязань)
Женщины 18 лет и старше:
- 1 место — Триумф (Рязань)
- 2 место — DreamTeam (Рязань)
Мужчины 18 лет и старше:
- 1 место — Центробаночка (Рязань)
- 2 место — Kiowaa (Рязань)
Лучшим командам Александр Жукаев вручил путевки участников крупных чемпионатов и фестивалей:
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на финал первенства России U18 по баскетболу 3×3 отправится команда «Есенин U19»;
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представлять регион на суперфинале ЦФО по баскетболу 3×3 будет команда «Kiowaa» — серебряный призер мужской категории;
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сразу две путевки в финал чемпионата «Лига Регион» и финал Кубка России по баскетболу 3×3 получили победители турнира, команда — «Центробаночка».
Как отметили организаторы, в следующем году турнир будет выходить на новый уровень — в нем примут участие команды уже со всей России. Развитие спорта в Рязанской области продолжит набирать обороты.
«Будем надеяться, времена пандемии пройдут и все ограничения отойдут на второй план, чтобы турнир смог достичь еще больших высот», — отметил Александр Жукаев.
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Результаты игр и итоговое положение всех команд можно
Справка:
В 2017 году стартовал первый официальный турнир по баскетболу 3 на 3 на территории Рязанской области под названием ИНВЕСТ CUP. Спонсором данного мероприятия выступила