В Рязани подвели итоги пятого сезона «Инвест CUP» по баскетболу 3×3

Всего в турнире приняли участие 62 команды — около 250 человек.

В Рязани состоялся пятый сезон турнира «Инвест CUP» по баскетболу 3×3.

Соревнования проходили с 17 по 18 июля в центре уличного спорта «Под мостом». Они проводились при поддержке президента Федерации баскетбола Рязанской области, депутата Рязанской областной Думы Александра Жукаева.

Всего в турнире приняли участие 62 команды — около 250 человек.

«Несмотря на пандемию, „Инвест CUP“ собрал большое количество участников. Накал страстей бушевал в каждом туре», — отметил главный судья Александр Архипов.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

Девушки 2003-2005 гг рождения:

1 место — Лидер (Касимов)

2 место — Дельфин (Новомичуринск)

Девушки 2006 года рождения и моложе:

1 место — Лидер 2007 (Касимов)

2 место — Оникс 1 (Рязань)

Юноши 2003-2005 гг рождения:

1 место — ЕСЕНИН U19 (Рязань)

2 место — EDINSTVO (Рязань)

Юноши 2006 года рождения и моложе:

1 место — Черепашки-ниндзя (Рязань)

2 место — FireBall (Рязань)

Женщины 18 лет и старше:

1 место — Триумф (Рязань)

2 место — DreamTeam (Рязань)

Мужчины 18 лет и старше:

1 место — Центробаночка (Рязань)

2 место — Kiowaa (Рязань)

Лучшим командам Александр Жукаев вручил путевки участников крупных чемпионатов и фестивалей:

на финал первенства России U18 по баскетболу 3×3 отправится команда «Есенин U19»;

представлять регион на суперфинале ЦФО по баскетболу 3×3 будет команда «Kiowaa» — серебряный призер мужской категории;

сразу две путевки в финал чемпионата «Лига Регион» и финал Кубка России по баскетболу 3×3 получили победители турнира, команда — «Центробаночка».

Как отметили организаторы, в следующем году турнир будет выходить на новый уровень — в нем примут участие команды уже со всей России. Развитие спорта в Рязанской области продолжит набирать обороты.

«Будем надеяться, времена пандемии пройдут и все ограничения отойдут на второй план, чтобы турнир смог достичь еще больших высот», — отметил Александр Жукаев.

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Результаты игр и итоговое положение всех команд можно посмотреть на официальном сайте FIBA.

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