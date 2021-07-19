Стали известны подробности ДТП на Михайловском шоссе
Примерно в 13:10 у дома №73 на Михайловском шоссе 46-летний рязанец на Toyota ToyoAce столкнулся с Kia Ceed, стоящим на светофоре в попутном направлении. После столкновения Kia продолжила движение и врезалась в автомобиль Toyota Corolla.
В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности ДТП, произошедшего на Михайловском шоссе в понедельник, 19 июля.
Примерно в 13:10 у дома №73 на Михайловском шоссе 46-летний рязанец на Toyota ToyoAce столкнулся с Kia Ceed, стоящим на светофоре в попутном направлении. За рулем последнего был 35-летний водитель. После столкновения Kia продолжила движение и врезалась в автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 34-летний житель Рязанской области. Пострадал водитель Toyota ToyoAce. Он обращался за медпомощью.
Ранее появилось видео с места ДТП.