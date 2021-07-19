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В Госдуме предложили ввести новое пособие за вакцинацию
Сейчас в ряде регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых людей, но единого федерального решения сейчас нет.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил ввести для пенсионеров новое пособие за прохождение вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на письмо главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отметил, что сейчас в ряде регионов пытаются создать материальные стимулы для вакцинации пожилых людей, но единого федерального решения сейчас нет.

В обращении он попросил ввести пособие за прохождение вакцинации в размере 10 тысяч рублей для граждан, получающих пенсию по старости.

По словам Котякова, это может стать стимулом поддержки для пожилых граждан в вопросе вакцинации.