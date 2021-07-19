На территории рязанского предприятия погиб рабочий
Работник подрядной организации выполнял сварочные работы около котлована. Во время работ произошло обрушение краев котлована, рабочего засыпало землей.
На территории Ново-Рязанской ТЭЦ погиб работник ее подрядной организации. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Инцидент произошел в 19:40 в понедельник, 19 июля. Работник подрядной организации выполнял сварочные работы около котлована на территории предприятия. Во время работ произошло обрушение краев котлована, рабочего затянуло и засыпало землей. Он погиб. На месте работают следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.