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Первым российским подросткам сделали прививку от коронавируса
Первый укол в клинике Башляевой сделали 11 подросткам, после чего их изолировали в специальные боксы

В столице нескольким десяткам подростков ввели первый компонент вакцины против коронавируса. Об этом пишет «РГ».

Как сообщает газета, клиника имени Башляевой и Морозовская детская больница привьют 100 подростков. Юношей и девушек в возрасте от 12 до 17 лет отобрали более чем из 500 добровольцев.

«Мы отбирали детей задолго до начала исследования, предварительно их обследовав. Врачи продолжат наблюдать за ними еще на протяжении года, — говорит главный педиатр Москвы, главврач больницы имени Башляевой Исмаил Османов. — Вакцина „Спутник V“, которую им ввели, отличается от той, что делают взрослым, только дозировкой. Она уменьшена в 10 раз».

Первый укол в клинике Башляевой сделали 11 подросткам, после чего их изолировали в специальные боксы. В каждом есть чайник, микроволновка, холодильник, кровать и доступ в интернет.

Майя Торгашова, мама 17-летнего Андрея, говорит, что им позвонили из детской поликлиники еще зимой и предложили принять участие в испытании, напомнив, что у сына по результатам анализа нет антител к коронавирусу, а значит, он им не болел.

«Вся наша семья, включая бабушку, уже привита, так что мы согласились не раздумывая. Сын часто ездит из Санкт-Петербурга в Москву на военные парады, прививка ему необходима», — объяснила Майя.

Врачи продолжат наблюдать за участвующими в исследовании подростками на протяжении года. Третья фаза исследования пройдет в детских поликлиниках Москвы, и в ней примут участие уже 250 человек — старт намечен на конец лета этого года.

По словам заммэра Москвы Анастасии Раковой, первыми прививку получил 21 подросток, и лишь у двоих отмечалось небольшое повышение температуры, в целом самочувствие у всех хорошее.