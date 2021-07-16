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В Москве отменят QR-коды
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.

С понедельника, 19 июля, в Москве отменят систему QR-кодов для посещения ресторанов и кафе. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает РИА Новости.

По его словам, мера выполнила задачу и эпидемиологическая ситуация улучшилась, темпы вакцинации возросли.

Собянин добавил, что отмена QR-кодов не означает, что прекратится действие требований, которые вводили для борьбы с пандемией коронавируса.

Решение отменить QR-коды также приняли власти Подмосковья, где допуск клиентов по QR-кодам с понедельника будет носить рекомендательный характер.

Напомним, с 28 июня в Москве заведения обзепита и массовые мероприятия могут только те, кто вакцинировался от коронавирса, переболел им более чем полгода назад, или имеют отрицательный ПЦР-тест.