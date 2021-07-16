В ДТП в Скопинском районе погибли десятилетний ребенок и женщина

В аварии в Скопинском районе погибли 10-летний ребенок и женщина. Об этом
ДТП произошло в четверг, 15 июля, в 16:10 на 261-м километре автодороги Р22 «Каспий». 58-летний иностранный гражданин, управляя грузовым автомобилем Volvo FH с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с Chevrolet Niva, которым управлял 54-летний житель Скопинского района. По инерции машина продолжила движение и столкнулась с Nissan Tiida, под управлением 33-летнего жителя Домодедова.
Погибли пассажиры Chevrolet Niva — 50-летняя женщина и 10-летний ребенок. Шестеро получили травмы — водитель и 9-летний пассажир Chevrolet Niva, водитель и пассажиры Nissan Tiida в возрасте 14 и 26 лет, а также один неустановленный пассажир.
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водителя грузового автомобиля задержали. Проводится проверка.