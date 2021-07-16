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В ДТП в Скопинском районе погибли десятилетний ребенок и женщина
Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водителя грузового автомобиля задержали. Проводится проверка.

В аварии в Скопинском районе погибли 10-летний ребенок и женщина. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло в четверг, 15 июля, в 16:10 на 261-м километре автодороги Р22 «Каспий». 58-летний иностранный гражданин, управляя грузовым автомобилем Volvo FH с полуприцепом, не выбрал безопасную дистанцию движения и столкнулся с Chevrolet Niva, которым управлял 54-летний житель Скопинского района. По инерции машина продолжила движение и столкнулась с Nissan Tiida, под управлением 33-летнего жителя Домодедова.

Погибли пассажиры Chevrolet Niva — 50-летняя женщина и 10-летний ребенок. Шестеро получили травмы — водитель и 9-летний пассажир Chevrolet Niva, водитель и пассажиры Nissan Tiida в возрасте 14 и 26 лет, а также один неустановленный пассажир.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ. Водителя грузового автомобиля задержали. Проводится проверка.