Мэрия опубликовала постановление об отмене шести рязанских маршруток
С 12 января 2022 в Рязани будут отменены шесть маршрутов общественного транспорта. Постановление мэрии опубликовано в среду, 14 июля.
С 12 января 2022 в Рязани будут отменены шесть маршрутов общественного транспорта. Постановление мэрии опубликовано в среду, 14 июля. В список ликвидации попали следующие маршрутки:
- №ЗЗ «улица Новоселов, 60 — поселок Южный»,
- №70 «ЗАО „Русская кожа“ — улица Березовая»,
- №73 «улица Новоселов, 60 — Недостоево»,
- № 73а «улица Новоселов, 60 — Недостоево»
- № 85"станция Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный",
- № 98 «улица Новоселов, 60 — поселок Семчино».
Напомним, что в Рязани несколько маршруток будут ездить по новому пути.