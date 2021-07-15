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Мэрия опубликовала постановление об отмене шести рязанских маршруток
С 12 января 2022 в Рязани будут отменены шесть маршрутов общественного транспорта. Постановление мэрии опубликовано в среду, 14 июля.

С 12 января 2022 в Рязани будут отменены шесть маршрутов общественного транспорта. Постановление мэрии опубликовано в среду, 14 июля. В список ликвидации попали следующие маршрутки:

  • №ЗЗ «улица Новоселов, 60 — поселок Южный»,
  • №70 «ЗАО „Русская кожа“ — улица Березовая»,
  • №73 «улица Новоселов, 60 — Недостоево»,
  • № 73а «улица Новоселов, 60 — Недостоево»
  • № 85"станция Лесок — Кардиодиспансер — поселок Южный",
  • № 98 «улица Новоселов, 60 — поселок Семчино».

Напомним, что в Рязани несколько маршруток будут ездить по новому пути.