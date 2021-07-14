В Рязани изменится схема движения маршруток

В Рязани изменится схема движения общественного транспорта. Несколько маршруток будут следовать по новому пути. Соответствующие постановления мэрии опубликованы в газете «Рязанские ведомости». Отмечается, что постановления вступят в силу с 12 января 2022 года.
Маршрутка №88
От площади Победы до Театральной:
- Кинотеатр Дружба — УРТ — Музучилище — Центральный рынок — площадь Мичурина — школа — Приобанк.
В обратном направлении:
- Приобанк — Маяковского — «Спартак» — Центральный рынок — Стройкова — Музучилище — УРТ.
Маршрутка№82
Общественный транспорт будет ходить по улицам: Кальная — Кассимовское шоссе- Грибоедова, Есенина, Маяковского, Пролетраская, Татарская, Дзержинская, Высоковольтная, Весенняя — Чкалова.
Маршрут из Кального до Октябрьского городка:
- ТЦ Круиз — Кальная 7 — улица Кальная — «Электросеть» — Мясокомбинат — Грибоедова — Городская больница № 4 — Приобанк — Маяковского — «Спартак» — Центральный рынок — Стройкова — Музучилище — Медгородок — Весенняя — Чаеразвесочная фабрика — Кондитерская фабрика — Завод ЖБИ-2 — Октябрьский городок.
В обратном направлении:
- Октябрьский городок — Завод ЖБИ-2 — «Еламед» — улица Высоковольтная 13 — бассейн «Аквамед» — Музучилище — Центральный рынок — площадь Мичурина — Приобанк — Театральная прощадь — Больница №4 — улица Грибоедова — Мясокомбинат — «Электросеть» — улица Кальная — улица Кальная, 7 — ТЦ Круиз.
Маршрутка №65
Маршрутка будет ходить: по Голенчинскому шоссе, улицам Братиславской, Гагарина, Островского, Ленинского Комсомола, Дзержинского, Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Грибоедова, Касимовскому шоссе, улицам Советской Армии, Новоселов, Зубковой и до Загородной улицы.
Маршрут от психбольницы до Загородной улицы:
- Психбольница -Тубдиспансер — Психдиспансер — Городская больница №6 — ЦПКиО — Братиславская улица — ТРК Полетаевский — Дворец Молодежи — Кардиологический диспансер — улица Ленинского Комсомола — улица 9-ая Линия — улица 5-ая Линия — улица Пушкина — Музучилище — УРТ — Гостиница «Первомайская» — «Дом Художника» — площадь Ленина — «Детский мир» — улица Соборная — Рязанский кремль — площадь Свободы — улица Грибоедова — Мясокомбинат — «Электросеть» — Кальное — Касимовское шоссе — улица Советской Армии -улица Новоселов — Кинотеатр «Октябрь» — Городская больница №11 — Стоматологическая поликлиника — Шереметьево — ЦТ «Октябрьский» — Совхоз «Тепличный» — ТЦ «Зельгрос» — Загородная улица
Обратный путь:
- Загородная улица — ТЦ «Зельгрос» — Совхоз «Тепличный» — Рязанский дендропарк -ЦТ «Октябрьский» -Шереметьево — Стоматологическая поликлиника — Городская больница №11 — Кинотеатр «Октябрь» — улица Новоселов — улица Советской Армии — Касимовское шоссе — Кальное — «Электросеть» — Мясокомбинат — улица Грибоедова — площадь Свободы — Рязанский кремль — Соборная площадь — «Детский мир» — площадь Ленина — «Дом Художника» — Кинотеатр «Дружба» — УРТ — Музучилище — улица Пушкина — улица 5-ая Линия — улица 9-ая Линия -улица Ленинского Комсомола — Кардиологический диспансер — Дворец Молодежи — ТРК «Полетаевский» — Памятник Полетаеву — улица Островского — Городская больница №6 — мкр. Братиславский — Психбольница.
Маршрутка №66
Число транспорта сократится с 30 до 12 единиц. Перевозить пассажиров будут на автобусах среднего класса.
Схема движения у маршрутного такси не поменяется.