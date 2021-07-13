Под Рязанью произошло смертельное ДТП

Пассажир DAF от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители обоих автомобилей получили травмы, их госпитализировали.

Во вторник, в Рязанском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 13:00 в Рязанском районе на 207-м километре автодороги М5 «Урал» 37-летний водитель на автомобиле DAF с полуприцепом столкнулся с самосвалом Volvo, который проводил дорожные работы.

Пассажир DAF от полученных травм скончался на месте ДТП. Водители обоих автомобилей получили травмы, их госпитализировали. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются.