Желающие вакцинироваться из-за ажиотажа сломали в ТЦ «Атрон» эскалатор

Люди стояли в очереди полтора часа, чтобы сделать прививку. После этого прошел слух, что желающим сделать прививку дадут талоны.

Во вторник, 13 июля, желающие вакцинироваться из-за ажиотажа сломали в ТЦ «Атрон» эскалатор. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила очевидец.

По словам рязанки, люди стояли в очереди полтора часа, чтобы сделать прививку. После этого прошел слух, что желающим сделать прививку дадут талоны.

«Люди рванули за ними, без очереди, эскалатор сломали, чуть не покалечились», — возмутилась девушка.

В ТЦ «Атрон» подтвердили, что эскалатор некоторое время был сломан.

В рязанском минздраве рассказали, что желающие вакцинироваться в ТЦ «Атрон» идут в прививочный кабинет по общей очереди, а не по талонам