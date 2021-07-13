Желающие вакцинироваться из-за ажиотажа сломали в ТЦ «Атрон» эскалатор
Люди стояли в очереди полтора часа, чтобы сделать прививку. После этого прошел слух, что желающим сделать прививку дадут талоны.
Во вторник, 13 июля, желающие вакцинироваться из-за ажиотажа сломали в ТЦ «Атрон» эскалатор. Об этом корреспонденту РЗН. инфо сообщила очевидец.
По словам рязанки, люди стояли в очереди полтора часа, чтобы сделать прививку. После этого прошел слух, что желающим сделать прививку дадут талоны.
«Люди рванули за ними, без очереди, эскалатор сломали, чуть не покалечились», — возмутилась девушка.
В ТЦ «Атрон» подтвердили, что эскалатор некоторое время был сломан.
В рязанском минздраве рассказали, что желающие вакцинироваться в ТЦ «Атрон» идут в прививочный кабинет по общей очереди, а не по талонам