В ТЦ «Атрон» образовалась крупная очередь из желающих вакцинироваться

Большинство рязанцев решили сделать прививку из-за обязательств на работе, некоторые — лично для своей безопасности.

В торговом центре «Атрон» образовалась крупная очередь из желающих вакцинироваться. Утром во вторник, 13 июля, к пункту вакцинации в ТРЦ пришли около 40 человек.

Волонтер городского волонтерского центра рассказала, что сейчас в «Атроне» делают как первичную, так и вторничную вакцинацию. Большинство рязанцев решили сделать прививку из-за обязательств на работе, некоторые — лично для своей безопасности.

Напомним, в гипермаркете «Глобус» закончилась вакцина от коронавируса.