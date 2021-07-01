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Россиян предупредили о сильнейшей засухе
В Центральной России в июле ожидается сильнейшая засуха. Такая погода во второй летний месяц устанавливается каждое десятилетие.

Россиян предупредили о сильнейшей засухе. Соответствующий прогноз сделал сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишут РИА Новости.

Засуха придет в Москву и Центральную Россию.

«По долгосрочным прогнозам, в регионе ожидается не более 20-30% месячной нормы осадков (норма июля — 94 миллиметра), а на северо-западе Центральной России с неба может и вообще не выпасть ни капли дождя», — отметил эксперт.

По его словам, последний раз похожие показатели в июле отмечались в 1972 году (выпало 16 миллиметров), 1992-м (23,3 миллиметра), 1997-м (шесть миллиметров), 2002-м (23,8 миллиметра), 2010-м (12 миллиметров) и 2014 году, когда выпало всего четыре миллиметра.

Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели середины лета. Синоптики ожидают температуру на полградуса-градус выше многолетних значений, за исключением середины месяца, когда немного «посвежеет».