Отец ученицы шестой рязанской школы ездил к патриарху Кириллу в надежде получить помощь

Отец первоклассницы Сергей Бородин обратился к патриарху Кириллу с просьбой о помощи в решении проблемы школы №6, которую по суду передали Рязанской епархии. Об этом мужчина рассказал корреспонденту РЗН.инфо.

Отец первоклассницы Сергей Бородин обратился к патриарху Кириллу с просьбой о помощи в решении проблемы школы №6, которую по суду передали Рязанской епархии. Об этом мужчина рассказал корреспонденту РЗН.инфо.

29 июня Сергей Бородин приехал в резиденцию Патриарха Кирилла в Даниловом монастыре Москвы. С собой он привез плакат с надписью: «Уважаемый патриарх Кирилл! Прошу, помогите школе №6 в городе Рязани. 600 учеников школы. 1200 родителей». Пикетировать мужчина планировал только в том случае, если его не выслушают.

По словам Сергея, его принял священник отец Максим, представившийся секретарем по взаимодействию с регионами. Беседа длилась 2,5 часа, из которой отец школьницы сделал вывод, что в Москве не знают о проблеме спорного здания.

«То, что происходит у нас, наверх не доносится. Я поехал в Москву, потому что там все более открыто и доступно в плане обращения граждан к власти, нежели у нас. Я был уверен, что попаду. Конечно, не к самому патриарху Кириллу, но кто-то меня выслушает и какие-то движения будут. Меня приняли крайне адекватно», — рассказал мужчина.

Сергей подчеркнул, что не пытался обвинить церковь в неправомерных действиях и считает, что епархия поступила в рамках закона. При этом вопросы вызывает моральная сторона проблемы.

«Я хотел донести мысль, что город находится в тяжелом положении. Зачем нужно было трясти нашу несчастную школу, напрягать администрацию строить новое здание. Этот бюджет можно было направить на благоустройство дорог, больниц, детских садов, спортивных комплексов. А кроме того, для чего нужно было настраивать родителей против церкви. Никто из рязанской епархии не выступил перед людьми с объяснением», — отметил отец школьницы.

Сергей написал на имя патриарха Кирилла заявление с просьбой посодействовать в возвращении школы в ведение администрации города. Ответ обещали направить мужчине на электронную почту в течение 30 дней. Если результата не будет, отец школьницы собирается ходить в Данилов монастырь «как на работу».