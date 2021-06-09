\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
19°
Чтв, 10
13°
Птн, 11
17°
ЦБ USD 72.08 -0.75 10/06
ЦБ EUR 87.81 -0.83 10/06
Нал. USD 71.86 / 73.50 18:26
Нал. EUR 87.81 / 88.60 18:45
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
6 часов назад
526
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
Вчера 17:08
1 820
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
Вчера 15:46
1 246
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
Вчера 13:06
1 106
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В ДТП под Рязанью погиб водитель «Тойоты»
24-летний водитель скончался от травм на месте ДТП. Второй водитель получил травмы.

В ДТП на выезде под Рязанью погиб водитель автомобиля Toyota Rav4. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 18 часов 9 июня в Рязанском районе на дороге «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись Kia Sportage и Toyota Rav4. 24-летний водитель последнего автомобиля скончался от травм на месте ДТП. Водитель Kia получил травмы.

Пострадавшим помогли медики. На месте работает полиция.

Обстоятельства уточняются.

Ранее появилось видео с места ДТП.