В ДТП под Рязанью погиб водитель «Тойоты»
24-летний водитель скончался от травм на месте ДТП. Второй водитель получил травмы.
В ДТП на выезде под Рязанью погиб водитель автомобиля Toyota Rav4. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
В 18 часов 9 июня в Рязанском районе на дороге «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись Kia Sportage и Toyota Rav4. 24-летний водитель последнего автомобиля скончался от травм на месте ДТП. Водитель Kia получил травмы.
Пострадавшим помогли медики. На месте работает полиция.
Обстоятельства уточняются.
Ранее появилось видео с места ДТП.