В ДТП под Рязанью погиб водитель «Тойоты»

24-летний водитель скончался от травм на месте ДТП. Второй водитель получил травмы.

В ДТП на выезде под Рязанью погиб водитель автомобиля Toyota Rav4. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В 18 часов 9 июня в Рязанском районе на дороге «Спас-Клепики — Рязань» столкнулись Kia Sportage и Toyota Rav4. 24-летний водитель последнего автомобиля скончался от травм на месте ДТП. Водитель Kia получил травмы.

Пострадавшим помогли медики. На месте работает полиция.

Обстоятельства уточняются.

Ранее появилось видео с места ДТП.