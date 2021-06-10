Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП под Рязанью
В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что авария произошла на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 24-летний житель Рязанского района на Toyota Rav4 не справился с управлением и столкнулся с Kia Sportage, за рулем которой был 27-летний рязанец.
Полиция опубликовала фото с места смертельного ДТП под Рязанью, произошедшего вечером в четверг, 9 июня.
В пресс-службе регионального управления МВД уточнили, что авария произошла на 60-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 24-летний житель Рязанского района на Toyota Rav4 не справился с управлением и столкнулся с Kia Sportage, за рулем которой был 27-летний рязанец.
Водитель Toyota скончался на месте ДТП. Водителя Kia госпитализировали, также медики помогли двухлетнему ребенку.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Ранее с места аварии появилось видео.