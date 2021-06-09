Мэрия прокомментировала потопы в Рязани

Власти подтвердили, что в Рязани дождливая погода и посоветовали рязанцам быть внимательнее.

Мэрия прокомментировала потопы в Рязани. Комментарий администрации опубликовали в среду, 9 июня, в соцсетях.

Власти подтвердили, что в Рязани дождливая погода и посоветовали рязанцам быть внимательнее.

"Действительно, сегодня в Рязани дождливая погода. К сожалению, городские ливневые канализации не могут одномоментно справиться с таким количеством воды. Конечно, как только дождь успокоится, вода сойдет с проезжих частей. Просим рязанцев быть максимально аккуратными и внимательными в такую погоду", - говорится в сообщении.

Напомним, из-за ливня в Рязани затопило улицы, в частности новый мост на улице Ленина.

Фото "Дороги Рязани"