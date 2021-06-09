\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 09
23°
Чтв, 10
18°
Птн, 11
21°
ЦБ USD 72.08 -0.75 10/06
ЦБ EUR 87.81 -0.83 10/06
Нал. USD 71.9 / 72.45 15:36
Нал. EUR 87.77 / 88.25 15:29
Новости
Публикации
Пульмонолог – что лечит врач и почему важно к нему обращаться вовремя?
Беспокоит длительный кашель, одышка при небольших нагру...
1 час назад
193
13 родников, расположенных в Рязани и окрестностях
Летом у рязанцев часто возникает желание привезти домой...
Вчера 17:08
1 512
Почему в Рязани подешевела аренда квартир?
Коронавируc повлиял практически на все сферы нашей жизн...
Вчера 15:46
1 110
Лечение эпилепсии за рубежом
Эпилепсия входит в число самых часто встречающихся невр...
Вчера 13:06
978
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Рязань «затопило» после дождя
Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Рязань «затопило» после дождя. Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Днем в среду, 9 июня, в Рязани прошел сильный ливень. После дождя затопило улицы и дороги города. Рязанцы делились видео в соцсетях. Так, появились кадры с улиц Ленина, Дзержинского, Зубковой, Сенной, пересечения Касимовского и Муромского шоссе.

В центре Рязани затопило новый мост. На кадрах видно, что проезжую часть затопило до уровня бордюра. Вода переливается на тротуар, машины едут медленно. Одна из машин встала на «аварийках» посередине проезжей части.

«Новый мост встал. Один уже на аварийке в центре. Где ливневки?!» — комментирует автор видео.