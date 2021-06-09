Рязань «затопило» после дождя

Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Рязань «затопило» после дождя. Видео выложили очевидцы в соцсетях.

Днем в среду, 9 июня, в Рязани прошел сильный ливень. После дождя затопило улицы и дороги города. Рязанцы делились видео в соцсетях. Так, появились кадры с улиц Ленина, Дзержинского, Зубковой, Сенной, пересечения Касимовского и Муромского шоссе.

В центре Рязани затопило новый мост. На кадрах видно, что проезжую часть затопило до уровня бордюра. Вода переливается на тротуар, машины едут медленно. Одна из машин встала на «аварийках» посередине проезжей части.

«Новый мост встал. Один уже на аварийке в центре. Где ливневки?!» — комментирует автор видео.