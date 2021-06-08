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В Рязанском районе 37-летний мужчина изнасиловал племянницу
В Рязанском районе 37-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю племянницу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

В Рязанском районе 37-летний мужчина изнасиловал восьмилетнюю племянницу. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России.

Установлено, что инцидент произошел в сентябре 2019 года. Обвиняемый находился в гостях у своих родственников. В состоянии алкогольного опьянения совершил действия против половой неприкосновенности малолетней племянницы 2011 года рождения. В правоохранительные органы обратилась мать потерпевшей, которой девочка рассказала о случившемся.

Мужчине назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.