В Рязани назначен новый начальник управления транспорта

В Рязани назначен новый начальник управления транспорта. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается в группе общественного совета при управлении транспорта.

В Рязани назначен новый начальник управления транспорта. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается в группе общественного совета при управлении транспорта.

Главой управления назначили Вениамина Синякова.

Это решилось на заседании комиссии по замещению должности начальника управления. Мужчину назначили после успешного прохождения тестирования и собеседования.