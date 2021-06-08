В Рязани назначен новый начальник управления транспорта
В Рязани назначен новый начальник управления транспорта. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается в группе общественного совета при управлении транспорта.
В Рязани назначен новый начальник управления транспорта. Об этом во вторник, 8 июня, сообщается в группе общественного совета при управлении транспорта.
Главой управления назначили Вениамина Синякова.
Это решилось на заседании комиссии по замещению должности начальника управления. Мужчину назначили после успешного прохождения тестирования и собеседования.