Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки
Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.
Инцидент произошел 5 июня 2021 года. Следствием установлено, что 33-летний житель Челябинска в состоянии алкогольного опьянения, угрожая 26-летней рязанке, изнасиловал ее. С пострадавшей он познакомился незадолго до совершения преступления.
Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
Расследование уголовного дела продолжается.