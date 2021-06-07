Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки

Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Жителя Челябинска подозревают в изнасиловании рязанки. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 5 июня 2021 года. Следствием установлено, что 33-летний житель Челябинска в состоянии алкогольного опьянения, угрожая 26-летней рязанке, изнасиловал ее. С пострадавшей он познакомился незадолго до совершения преступления.

Мужчина задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.