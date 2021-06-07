В Рязани завершился 29-й РКЛФ Кубок «Русской кожи» по мини-футболу

В воскресенье, 6 июня, на стадионе «Локомотив» подвели итоги 29-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 121 команда из Рязани и области.

В воскресенье, 6 июня, на стадионе «Локомотив» подвели итоги 29-го РКЛФ Кубка «Русской кожи» по мини-футболу. В турнире участвовали более полутора тысяч человек и 121 команда из Рязани и области.

Футбольные команды сражались за «Золотой», «Серебряный», «Бронзовый» и «Ветеранский 35+ и 40+" кубки.

Церемонию награждения открыли генеральный директор АО «Русская кожа» Илья Болотов, депутат горумы, директор по правовым вопросам ФПК «Инвест» Елена Акимкина и президент рязанского регионального футбольного союза, президент ФК Рязань Дмитрий Малахов.

Илья Болотов отметил, что команды «показали прекрасный футбол», борьба была бескомпромиссной, а победу одержали сильнейшие коллективы города Рязани и области.

«Несмотря на погоду, игры были «горячими». Уверен, что наш турнир является не только самым массовым, но и самым любимым в Рязани, области и за ее пределами», — сказал Болотов.

«С каждым годом растет география принимающих участие команд. В этом турнире приехала команда из города Коломны «Ветераны 40+". Приятно, что многие команды представляют свои организации на турнире популяризируя здоровый образ жизни и сплоченный командный дух. Осенью будет юбилейный 30 турнир и исполнится 15 лет с момента основания», — отметила Елена Акимкина.

Дмитрий Малахов вручил награды регионального этапа конкурса «Россия -футбольная страна», пожелал всем участникам турнира здоровья и спортивных успехов.

Организаторам РКЛФ также были вручены две награды в номинациях «Лучший проект в области развития массового футбола» и «Лидер в области развития массового футбола», которую получил Михаил Жарков.

По итогам 29-го Золотого Кубка трехкратным чемпионом стала команда «МЭДИСОН» .

Организаторы отдельно отметили двух игроков, вошедших на 29 РКЛФ в Клуб 100 — забивших 100 и более мячей. Это Малахов Дмитрий («АТРОН») и Юргаев Игорь («ЮНИОН»).

Награды 29-го РКЛФ распределились следующим образом:

Ветеранский Кубок 40+:

1 место — команда «Автоимпорт»;

2 место — команда «BORDER»;

3 место — команда «Атрон».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Синицин Сергей («BORDER»);

«Лучший бомбардир» — Александр Кутловский, 13 голов («Автоимпорт»);

«Лучший защитник» — Юрий Кулешов («Атрон»);

«Лучший вратарь» — Роман Ноздрин («Автоимпорт»).

Ветеранский Кубок 35+:

1 место — команда «Атрон»;

2 место — команда «Мэдисон»;

3 место — команда «Подшипник Центр».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Денис Терешин («Мэдисон»);

«Лучший бомбардир» — Валерий Панов, 10 голов («Мэдисон»);

«Лучший защитник» — Павел Крапивин («Атрон»);

«Лучший вратарь» — Роман Малахов («Атрон»).

Золотой Кубок:

1 место — команда «Мэдисон» (трехкратный чемпион);

2 место — команда «Nova Technology»;

3 место — команда «Поролон Профи».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Павел Смирнов («Мэдисон»);

«Лучший бомбардир» — Михаил Лушников, 10 голов («Nova Technology»);

«Лучший защитник» — Виктор Соснов («Поролон-Профи»);

«Лучший вратарь» — Дмитрий Ким («Мэдисон»).

Серебряный Кубок:

1 место — команда «Желдор»;

2 место — команда «Юнион»;

3 место — команда «ТД Пеко»;

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Александр Волков («Желдор»);

«Лучший бомбардир» — Игорь Юргаев, 16 голов («Юнион»);

«Лучший защитник» — Александр Зарубин («Желдор»);

«Лучший вратарь» — Кирилл Чистохвалов («ТД Пеко»).

Бронзовый Кубок:

1 место — команда «Спартак Фан»;

2 место — команда «ЛФК Авангард»;

3 место — команда «Компания Апельсин 2».

В номинациях награды получили:

«Лучший игрок» — Евгений Лапутин («Спартак Фан»);

«Лучший бомбардир» — Даниил Варнаков, 13 голов («БЕРВЕЛ»);

«Лучший защитник» — Олег Межуев («ЛФК Авангард»);

«Лучший вратарь» — Дмитрий Кузнецов («Компания Апельсин 2»).

8 онлайн-чемпионат по FIFA21:

1 место — Александр Чурочкин;

2 место — Николай Ивлиев;

3 место — Илья Башинскас.