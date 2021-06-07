На улице Почтовой в Рязани толпа избила мужчину

На улице Почтовой в Рязани толпа избила мужчину. Соответствующий ролик РЗН. инфо прислали очевидцы. По их словам, инцидент произошел в ночь с 5 на 6 июня. Подробности конфликта неизвестны. Официальная информация уточняется.