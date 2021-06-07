Владелец бара на Почтовой прокомментировал ночную драку

Владелец развлекательного клуба Chilli’s Bar Сергей Холод рассказал, что конфликт вспыхнул уже после закрытия бара. Также он отметил, что в эту ночь на Почтовой было несколько крупных драк.

Владелец развлекательного клуба Chilli’s Bar Сергей Холод прокомментировал драку, которая произошла в ночь с 5 на 6 июня на улице Почтовой. Он рассказал, что конфликт вспыхнул уже после закрытия бара.

«До сих пор действуют ограничения на работу общепита, мы закрываемся в час ночи. После того, как мы проводили всех посетителей, на улице началась потасовка. Мы даже не знаем, с какого заведения это были гости. В целом все бары заканчивают работу в одно время, и все отдыхающие выходят на улицу», — сказал Сергей.

Также он отметил, что в эту ночь на Почтовой было несколько крупных драк. Их эпицентр — между клубами Chilli’s Bar и The Peashem. В том числе около 00:30 один из конфликтов зародился в Chilli’s Bar.

«Два парня не поделили что-то между собой. Их начали выводить. Начали подключаться их друзья. Все это перетекло на улицу. Были вызваны наряды полиции, скорая помощь. Наши сотрудники не принимали участия никакого, кроме как вытащить всех на улицу», — рассказал владелец Chilli’s Bar, добавив, что за последние полгода это первая серьезная потасовка, начавшаяся на территории заведения.

Напомним, инцидент, попавший на видео, произошел около 1:30 в ночь с 5 на 6 июня на «рязанском Арбате».

На место приезжал наряд ППС.

Позже появились комментарии очевидцев драки.