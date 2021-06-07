Очевидцы рассказали подробности ночного конфликта на Почтовой

Очевидцы ночной драки на Почтовой рассказали подробности.

Очевидцы ночной драки на Почтовой рассказали подробности.

По их словам, пострадавший мужчина сначала поругался с двумя охранниками одного из развлекательных заведений на «рязанском Арбате». Словесная перепалка переросла в драку.

Напомним, драка случилась в ночь с 5 на 6 июня у развлекательного клуба Chilli’s Bar. Пострадавшего забрала скорая помощь, позже он написал заявление в полицию.

Также драку прокомментировал владелец одного из баров на Почтовой.