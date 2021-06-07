Полиция прокомментировала драку на Почтовой
Полиция прокомментировала драку на Почтовой, которая произошла в 1:30 в ночь с 5 на 6 июня.
Полиция прокомментировала драку на Почтовой, которая произошла в 1:30 в ночь с 5 на 6 июня.
Как стало известно, потасовка произошла между тремя мужчинами. На место приезжал наряд ППС. Одного из участников драки забрала скорая. Он написал заявление в полицию.
Проверку проводят сотрудники Советского РОВД.
Позже появились комментарии очевидцев драки и владельца одного из баров на Почтовой.