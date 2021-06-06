Спектакль рязанского ТЮЗа завоевал награды фестиваля «Сказочное королевство»

Рязанский театр на Соборной получил награды V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство».

Рязанский театр на Соборной получил награды V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство», сообщает пресс-служба учреждения.

Постановку «Тринадцатая звезда» назвали лучшей в двух главных номинациях фестиваля: «Королевский восторг» — приз Детского жюри, «Королевская сказка» — лучший спектакль.

В номинации «Королевский дуэт» отметили партнерство на сцене Николая Реброва и Дмитрия Мазепы.

Фестиваль проходил с 1 по 5 июня в Севастополе. Свои работы представили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Симферополя и Севастополя.