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Спектакль рязанского ТЮЗа завоевал награды фестиваля «Сказочное королевство»
Рязанский театр на Соборной получил награды V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство».

Рязанский театр на Соборной получил награды V Всероссийского фестиваля театрального искусства для детей «Сказочное королевство», сообщает пресс-служба учреждения.

Постановку «Тринадцатая звезда» назвали лучшей в двух главных номинациях фестиваля: «Королевский восторг» — приз Детского жюри, «Королевская сказка» — лучший спектакль.

В номинации «Королевский дуэт» отметили партнерство на сцене Николая Реброва и Дмитрия Мазепы.

Фестиваль проходил с 1 по 5 июня в Севастополе. Свои работы представили театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Рязани, Симферополя и Севастополя.