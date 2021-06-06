Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер
Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер. Борис Никанорович Мартьянов 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
В Рыбновском районе пропал Борис Никанорович Мартьянов 1944 года рождения. Об этом
Мужчина 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, с сединой, глаза зеленые.
На нем были: черная кепка, черная куртка, зелено-оранжевая кофта, синие джинсы и черные туфли.
Особые приметы: под правым глазом след от операции.
Пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону дежурному отряда: