Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер

Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер. Борис Никанорович Мартьянов 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Рыбновском районе пропал Борис Никанорович Мартьянов 1944 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Мужчина 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, с сединой, глаза зеленые.

На нем были: черная кепка, черная куртка, зелено-оранжевая кофта, синие джинсы и черные туфли.

Особые приметы: под правым глазом след от операции.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.