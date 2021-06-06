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Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер
Под Рязанью пропал 76-летний пенсионер. Борис Никанорович Мартьянов 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

В Рыбновском районе пропал Борис Никанорович Мартьянов 1944 года рождения. Об этом сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Мещера».

Мужчина 21 мая ушел из дома в деревне Ивашково, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые, с сединой, глаза зеленые.

На нем были: черная кепка, черная куртка, зелено-оранжевая кофта, синие джинсы и черные туфли.

Особые приметы: под правым глазом след от операции.

Пенсионер нуждается в медицинской помощи.

Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить по телефону дежурному отряда: +7 (4912) 51-21-71.